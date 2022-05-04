Нигматуллин рассказал, кто из вратарей может усилить состав «Зенита»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что «Зенит» находится в поисках вратаря.

Ранее сообщалось, что питерский клуб рассматривает трех кандидатов: Илью Лантратова («Химки»), Дениса Адамова («Сочи») и Ивана Ломаева («Крыльев Советов»).

«Из них самый опытный — это Лантратов. Он достаточно неплохо выступает в «Химках». Насколько он готов играть в топ-клубе — сложно сказать. Это может показать только время. Что касается Адамова, то он не играет за «Сочи» стабильно и без замен. Думаю, что вряд ли эта кандидатура будет приоритетной. Самарский голкипер мне нравится. Интересный вариант. Да, не без ошибок выступает. Он еще совсем молод. Если мы берем эти три кандидатуры, то выбирать будут между Лантратовым и Ломаевым. Но мне, например, сложно будет сказать, насколько Лантратов может быть сильнее Кержакова.

При всем уважении к голкиперам «Зенита», эта сейчас одна из самых слабых линий в команде. Клуб привык апеллировать очень сильными игроками. «Зенит» обладает практически безграничным бюджетом и возможностями по приобретению футболистов. Если выбирать, то надо выбирать самого лучшего. На данный момент лучшим был бы голкипер «Краснодара» и сборной России. Но боюсь, что Матвея Сафонова вряд ли отпустят. Хотя все возможно», — цитирует Нигматуллина «Спорт день за днем».

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ основным вратарем «Зенита» является Михаил Кержаков. 35-летний голкипер провел за питерский клуб 19 матчей, в семи из них отстояв на ноль.

Второй вратарь Станислав Крицюк сыграл за «Зенит» в семи матчах чемпионата.