Сергеев: «Никаких целей по голам перед собой не ставлю»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев поделился эмоциями от дебютного гола за бело-голубых в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

— Позитивные эмоции. Впереди много туров, посмотрим, что будет, — сказал Сергеев. — Никаких целей перед собой не ставлю по забитым мячам.

— Овечкин поздравил?

— Не видел.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

26 июля 2025, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.