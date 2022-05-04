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«Краснодар» — «Локомотив»: Марадишвили получил красную карточку в начале второго тайма

Полузащитник «Локомотива» Марадишвили получил красную карточку в матче с «Краснодаром»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили получил красную карточку в начале второго тайма перенесенного матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

На 48-й минуте вратарь железнодорожников Гильерме неудачно выбил мяч низом из своей штрафной, из-за чего полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов едва не вышел один на один с голкипером.

Марадишвили догнал Кривцова и сбил его в подкате сзади. Главный судья матча Артем Чистяков показал футболисту «Локомотива» красную карточку.

Игра с «Краснодаром» стала для Марадишвили 30-й в сезоне, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Футболист впервые в сезоне получил красную карточку.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
04 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
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