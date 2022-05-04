«Спартак» поздравил Квинси Промеса, который в четвертый раз стал отцом

«Спартак» поздравил нападающего команды Квинси Промеса с рождением четвертого ребенка.

«Поздравляем Квинси и его супругу с недавним рождением четвертого ребенка — Нио Райдера Промеса!» — говорится в публикации в Telegram-канале красно-белых.

У Промеса и его жены Джейми есть две дочери Алани и Алия, а также сын Ноакин.

В сезоне-2021/22 30-летний Промес забил 10 голов и отдал 3 результативных передачи в 26 матчах за «Спартак».