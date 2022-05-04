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Сегодня, 20:15

«Спартак» поздравил Квинси Промеса, который в четвертый раз стал отцом

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак» поздравил нападающего команды Квинси Промеса с рождением четвертого ребенка.

«Поздравляем Квинси и его супругу с недавним рождением четвертого ребенка — Нио Райдера Промеса!» — говорится в публикации в Telegram-канале красно-белых.

У Промеса и его жены Джейми есть две дочери Алани и Алия, а также сын Ноакин.

В сезоне-2021/22 30-летний Промес забил 10 голов и отдал 3 результативных передачи в 26 матчах за «Спартак».

Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
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 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
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 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
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 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
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 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
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 - : -
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Крылья Советов

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Реми Кабелла

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Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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 22 1 4
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