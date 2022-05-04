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«Краснодар» — «Локомотив»: хозяева открыли счет в матче

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«Краснодар» повел в счете в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

Гол в составе хозяев на 83-й минуте забил Александр Черников. Счет — 1:0.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
04 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:0
Локомотив
Голы
Черников, 83 (1:0)
Краснодар
Сафонов Сорокин Исаенко Манелов (Якимов, 87) Литвинов Ионов Черников Сперцян (Кокоев, 90+3) Кривцов (Апеков, 71) Олусегун Волков (Самко, 87)
Локомотив
Гильерме Живоглядов Едвай Мампасси Рыбус Марадишвили Бека Бека Жемалетдинов (Карпукас, 54) Керк (Миранчук, 74) Кухта (Камано, 74) Изидор
Предупреждения
Черников 90’  -  Едвай 20’, Рыбус 36’, Гильерме 70’
Удаления
Марадишвили 48’, Апеков 76’, Черников 90+5’ (вторая ж.к)
Судьи
Чистяков (Россия) Назаров (Россия) Образко (Россия)
ВАР
Кукуляк (Россия) Курочкина (Россия)
Александр Черников
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
0
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«Краснодар» — «Локомотив»: Черников заработал удаление
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
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Уфа – Ростов
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8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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