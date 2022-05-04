«Краснодар» — «Локомотив»: хозяева открыли счет в матче

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«Краснодар» повел в счете в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

Гол в составе хозяев на 83-й минуте забил Александр Черников. Счет — 1:0.