"Краснодар" – "Крылья Советов": арбитр не видел фол, но угадал с пенальти

На 90+1-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Крылья Советов" арбитр Алексей Еськов правильно назначил 11-метровый удар в ворота гостей.

При этом судья не мог видеть фол Виталия Денисова, который на самом деле нарушил правила в борьбе со Урошем Спаичем и сбил соперника.

91-я минута матча "Краснодар" - "Крылья".

Обзор рефери перекрывали другие футболисты. Получается, что Еськов угадал с назначением пенальти. (Александр Бобров)​

"Краснодар" – "Крылья Советов": почему не назначен пенальти в ворота "быков"? // "Краснодар" – "Крылья Советов": почему не назначен пенальти в ворота самарцев?

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