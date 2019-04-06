"Краснодар" – "Крылья Советов": арбитр ошибочно показал Петрову прямую красную карточку

На 71-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Крылья Советов" арбитр Алексей Еськов неверно оценил фол Сергея Петрова и сразу показал ему красную карточку, удалив с поля.

То нарушение правил, которое совершил краснодарец, заслуживало только предупреждения. Оно стало бы для защитника вторым, и Петров все равно покинул бы поле. Но при двух "горчичниках" ему грозила бы только одноматчевая дисквалификация. А теперь он рискует пропустить большее число игр – в зависимости от того, как опишет фол судья, и как оценит случившееся КДК РФС. (Александр Бобров)

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