"Краснодар" – "Крылья Советов": почему не назначен пенальти в ворота самарцев?

На 34-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Крылья Советов" арбитр Алексей Еськов правильно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. В том моменте после прострела Сергея Петрова мяч попал Виталию Денисову в правую руку.

34-я минута матча "Краснодар" - "Крылья".

Она была прижата к корпусу, площадь тела не увеличивала. В таком случае пенальти не назначается. (Александр Бобров)​

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