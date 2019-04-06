"Краснодар" – "Крылья Советов": почему не назначен пенальти в ворота "быков"?

На 13-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Крылья Советов" правильное решение принял арбитр Алексей Еськов, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

Предположу, что судья не видел, где точно совершил фол Дмитрий Скопинцев, сбивший Максима Канунникова, – до штрафной площади или внутри нее. Поэтому рефери вообще не стал фиксировать нарушение правил и продолжил игру.

13-я минута матча "Краснодар" - "Крылья".

На самом деле, как видно на повторах, фол на самарском нападающем был, но за пределами штрафной. Значит, Еськову следовало назначить штрафной удар в пользу "Крыльев". (Александр Бобров)

"Краснодар" – "Крылья Советов": почему не назначен пенальти в ворота самарцев?

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