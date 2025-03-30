«Краснодар» — «Факел»: Ильин и Мозес попали в стартовый состав

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Факела» на матч 22-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Диего Коста, Гонсалес, Черников, Кривцов, Батчи, Ленини, Мозес, Виктор Са.

«Факел»: Гудиев, Божин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Ломовицкий, Квеквескири, Брахими, Мертенс, Ильин.

Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 14.00 по московскому времени.