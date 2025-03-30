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Тюкавин сможет вернуться к тренировкам на поле через два месяца

Даниил Аршавский

Главный врач «Динамо» Александр Родионов сообщил, что форвард московской команды Константин Тюкавин сможет полноценно вернуться к тренировкам на поле через два месяца.

«Костя — молодец, мы довольны тем, как идет первый протокол восстановления. В целом ничего не ограничивает нас, наши физиотерапевты делают все, что рекомендовал доктор из Германии. Он восстанавливается на базе. Первый протокол лечения закончится через два месяца, дальше уже планируется выход на поле», — цитирует Родионова ТАСС.

22-летний форвард получил травму в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). 3 марта в «Динамо» сообщили, что у Тюкавина диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена.

Источник: ТАСС
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Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
травма
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 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
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 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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