Азаров о заявлении Федорищева про коррупцию в российском футболе: «Если мне такой факт стал бы известен, то заявил об этом»

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал «СЭ» заявление действующего губернатора Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

— Мы дождемся расследования. Я думаю, что если губернатор об этом сказал, значит, у него были на это основания. Дождемся результатов расследования.

— Когда вы были губернатором Самарской области, не замечали каких-то коррупционных схем?

— Если мне такой факт, о котором было сказано Федорищевым, стал бы известен, то заявил об этом. Но ни разу до меня никаких слухов и, тем более, устойчивой информации не доходило. А то, что идет обсуждение вокруг судейского корпуса, то они продолжаются столько, сколько существует футбол, — сказал Азаров «СЭ»

ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве после заявлений губернатора региона Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе. Ранее Федорищев сообщил, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.