«Краснодар» — «Факел»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Факела» на матч 2-го тура чемпионата России-2026/27.

Игра состоится на стадионе «Краснодар» в Краснодаре и начнется в 18.15 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Вахания, Аугусто, Батчи, Кристиан, Черников, Кривцов, Воробьев.

«Факел»: Фролкин, Габараев, Юрганов, Журавлев, Тодорович, Альшин, Якимов, Нетфуллин, Магомедов, Гиоргобиани, Гнапи.