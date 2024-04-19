«Краснодар» — «Факел»: Кордоба удвоил преимущество хозяев

«Краснодар» удвоил преимущество в счете в матче против «Факела» в 25-м туре РПЛ — 2:0.

На 86-й минуте за «быков» отличился Джон Кордоба. Перед этим колумбиец отобрал мяч у защитника воронежцев Владислава Мастерного в центре штрафной площади гостей.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Факел».