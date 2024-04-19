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Сегодня, 20:59

«Краснодар» обыграл «Факел» и приблизился к «Зениту» в таблице РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Краснодар» — «Факел».
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» дома победил «Факел» в матче 25-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 60-й минуте открыл Виктор Са. Бразилец забил свой дебютный гол за «быков». На 86-й минуте преимущество хозяев удвоил Джон Кордоба.

«Краснодар» (46 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Мурада Мусаева теперь отстает от «Зенита» на одно очко. В 25-м туре петербуржцы сыграют с «Оренбургом». Игра пройдет в воскресенье, 21 апреля.

«Факел» (26) остается 11-м в турнирной таблице. Воронежцы потерпели третье поражение подряд.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
19 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:0
Факел

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
6
25
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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