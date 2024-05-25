«Краснодар» — «Динамо»: ничья после первого тайма

«Краснодар» и «Динамо» завершили вничью первый тайм матча в 30-м туре РПЛ — 0:0.

Игра проходит в Краснодаре. Хозяева могли открыть счет на 32-й минуте, но гол Джона Кордобы был отменен из-за офсайда.

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