«Зенит» — «Ростов»: ничья после первого тайма

«Зенит» играет вничью с «Ростовом» после первого тайма матча заключительного, 30-го тура РПЛ — 0:0.

В первой половине встречи команда из Санкт-Петербурга нанесла 10 ударов (3 — в створ), у ростовчан 4 удара (2 — в створ).

«Зенит», занимающий второе место, сохраняет шансы на то, чтобы стать чемпионом России по итогам сезона-2023/24. Для этого сине-бело-голубым нужно победить «Ростов» и надеяться на то, что «Краснодар» в параллельном матче выиграет у «Динамо» (в этой игре после первого тайма также ничья — 0:0).

При нынешнем раскладе в матчах «Динамо» — «Краснодар» и «Зенит» — «Ростов» чемпионом становится «Динамо».