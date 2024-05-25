ЦСКА — «Урал»: армейцы забили два гола за две минуты

ЦСКА забил два гола за две минуты в матче заключительного, 30-го тура РПЛ против «Урала».

На 40-й минуте отличился нападающий армейцев Виктор Давила, на 42-й минуте — форвард красно-синих Тамерлан Мусаев.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24.

«Урал», который до начала матча шел на 11-й строчке, в случае поражения может опуститься в зону стыковых матчей. Это произойдет в случае, если две из трех команд — «Факел», «Оренбург» и «Пари НН» — не проиграют свои встречи.