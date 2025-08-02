Карпин о поражении от «Краснодара»: «Не получилось, что задумывали, прежде всего в атаке»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 3-го тура РПЛ.

— Можно, конечно, списать на травмы, потери, еще что-то. Вынужденная замена даже в этой игре Кутицкого. Пришлось выпускать Леона Зайдензаля. У нас нехватка кадров, так скажем. Не получилось, что задумывали, прежде всего в атаке. Проиграли, да, неприятно, но что теперь делать. Надо больше работать.

— Довольны трансферной кампанией? Планируются приобретения? Кого ожидаете еще?

— Хоть один тренер вам в жизни когда-то говорил, какие позиции, кого рассматривает? Клуб все знает, занимается теми вещами, про которые мы говорили. Случится — узнаете. Не случится, значит, не узнаете. Говорить про довольны/недовольны, мне надо командой заниматься. А трансферная кампания — прерогатива клуба. Кто есть, тот есть. Надо с ними играть.

— Вы сказали, что в атаке почти ничего не получилось. Но только ли игроки атаки виноваты, что за всю игру подошли всего несколько раз.

— Конечно, не игроки атаки. Здесь нужно доставлять мяч. А если мяч не доставляют... Проблема всей команды, а не нападающего.

«Динамо» потерпело первое поражение в сезоне — 4 очка. Бело-голубые 10 августа сыграют в гостях с «Сочи» в 4-м туре РПЛ.

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