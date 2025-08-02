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Карпин о поражении от «Краснодара»: «Не получилось, что задумывали, прежде всего в атаке»

Микеле Антонов
Корреспондент
Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 3-го тура РПЛ.

— Можно, конечно, списать на травмы, потери, еще что-то. Вынужденная замена даже в этой игре Кутицкого. Пришлось выпускать Леона Зайдензаля. У нас нехватка кадров, так скажем. Не получилось, что задумывали, прежде всего в атаке. Проиграли, да, неприятно, но что теперь делать. Надо больше работать.

— Довольны трансферной кампанией? Планируются приобретения? Кого ожидаете еще?

— Хоть один тренер вам в жизни когда-то говорил, какие позиции, кого рассматривает? Клуб все знает, занимается теми вещами, про которые мы говорили. Случится — узнаете. Не случится, значит, не узнаете. Говорить про довольны/недовольны, мне надо командой заниматься. А трансферная кампания — прерогатива клуба. Кто есть, тот есть. Надо с ними играть.

— Вы сказали, что в атаке почти ничего не получилось. Но только ли игроки атаки виноваты, что за всю игру подошли всего несколько раз.

— Конечно, не игроки атаки. Здесь нужно доставлять мяч. А если мяч не доставляют... Проблема всей команды, а не нападающего.

«Динамо» потерпело первое поражение в сезоне — 4 очка. Бело-голубые 10 августа сыграют в гостях с «Сочи» в 4-м туре РПЛ.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

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Валерий Карпин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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«Краснодар» — «Динамо»: Кутицкого не удалили. Прав ли судья?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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 2
И К Ж
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Рубин

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