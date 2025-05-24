«Зенит» — «Ахмат»: Педро забил с передачи Соболева

«Зенит» довел счет до разгромного в матче 30-го тура чемпионата России против «Ахмата» — 3:0.

Автором третьего забитого мяча сине-бело-голубых стал Педро, который отличился на 59-й минуте с передачи Александра Соболева.

Игра проходит в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат».