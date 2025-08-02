«Краснодар» — «Динамо»: Глебов ударил Батчи по ноге. Почему не назначен пенальти?

На 73-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» (1:0) судья Иван Абросимов не отреагировал на единоборство Данила Глебова и Батчи, упавшего в штрафной площади гостей, назначением пенальти. Видеоассистенты Виталий Мешков и Сергей Цыганок в действия рефери не вмешались.

Между тем в том моменте Глебов, не сыграв в мяч, ударил соперника по голеностопу. В прошлом сезоне были случаи, когда судьи в похожих эпизодах указывали на 11-метровую отметку. Сегодня этого не случилось. На наш взгляд, ошибочно.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

02 августа 2025, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)

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