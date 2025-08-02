«Пари НН» — «Локомотив»: видео голов

«Пари НН» в матче 3-го тура чемпионата России в Грозном проиграл «Локомотиву» (2:3).

29-я минута. Воробьев — 0:1

59-я минута. Батраков — 0:2

60-я минута. Грулев — 1:2

62-я минута. Пиняев — 1:3

72-я минута. Весино — 2:3

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Локомотив».

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

02 августа 2025, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)

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