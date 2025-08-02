«Локомотив» во второй раз в истории начал РПЛ с трех побед подряд — ранее такое было в чемпионском сезоне-2017/18

«Локомотив» победил «Пари НН» в гостевом матче 3-го тура чемпионата России — 3:2.

Железнодорожники во второй раз в своей истории начали сезон чемпионата России с трех побед подряд. Ранее такой результат был установлен в сезоне-2017/18. Тогда «Локомотив» выиграл чемпионат.

«Локомотив» (9 очков) одержал третью победу на старте и единолично лидирует в РПЛ.

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