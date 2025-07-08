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8 июля 2025, 14:00

Петраков раскритиковал российские клубы за приглашение иностранцев

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Валерий Петраков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Валерий Петраков в разговоре с «СЭ» раскритиковал российские клубы, часто приглашающие на работу иностранных специалистов, не соответствующих уровню РПЛ.

«У нас люди, которые всю жизнь проработали в футболе, никому не нужны. А каких-то иностранцев вообще без опыта приглашают. Тот же вот испанец, который в «Торпедо» был (Жозеп Клотет. Прим. «СЭ»). Мне кажется, он даже в детско-юношеском футболе не работал. Ребята рассказывали — там такой бардак был...» — сказал Петраков.

При этом, по словам специалиста, в Россию едут и качественные зарубежные тренеры, однако это случается не столь часто.

«Конечно, есть и настоящие профессионалы. Ни одного плохого слова не скажу про Марко Николича или Владимира Ивича, что работал в «Краснодаре». Это качественные тренеры. Но, считаю, нашим клубам нужно больше обращать внимание на отечественных специалистов. Вот сейчас в «Акроне» успешно работает Заур Тедеев. Очень нравится игра его команды», — добавил тренер.

Валерий Петраков&nbsp;&mdash; о&nbsp;возможном исключении &laquo;Торпедо&raquo; из&nbsp;РПЛ.«Исключение «Торпедо» из РПЛ — удар ниже пояса по всему футболу». Интервью Валерия Петракова

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РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Валерий Петраков
Жозеп Клотет
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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