Петраков раскритиковал российские клубы за приглашение иностранцев

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Валерий Петраков в разговоре с «СЭ» раскритиковал российские клубы, часто приглашающие на работу иностранных специалистов, не соответствующих уровню РПЛ.

«У нас люди, которые всю жизнь проработали в футболе, никому не нужны. А каких-то иностранцев вообще без опыта приглашают. Тот же вот испанец, который в «Торпедо» был (Жозеп Клотет. — Прим. «СЭ» ). Мне кажется, он даже в детско-юношеском футболе не работал. Ребята рассказывали — там такой бардак был...» — сказал Петраков.

При этом, по словам специалиста, в Россию едут и качественные зарубежные тренеры, однако это случается не столь часто.