Байрамян — о сборе: «Плодотворно подготовились, и, надеюсь, весной наша физика будет хорошей»»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил тренировочный сбор под руководством Валерия Карпина.

— Карпин вас нагружает на сборах. Насколько он вас подготовил к возобновлению чемпионата в процентном соотношении?

— У меня своя подготовка была на этом сборе. Но если брать в целом, то Валерия Георгиевича знаю давно. В этом году все так же хорошо, плодотворно подготовились, и я надеюсь, что в весенней части наша физика будет хорошей.

— Чем-то эти сборы отличаются от предыдущих?

— Да, новые команды в турнире появились.

— День сурка не напрягает? Вы из года в год в одном отеле все три сбора, не переезжаете никуда.

— Нет, у нас хороший отель. Спасибо руководству. И семьи у нас приезжают, и дети мои здесь, поэтому прекрасное настроение. Особенно когда родители еще звонят, говорят, что в Ростове сейчас холодно. Поэтому все хорошо. Все условия для работы есть. Грех жаловаться. Говорить про день сурка... Мы счастливые люди, занимаемся футболом.