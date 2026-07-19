«Краснодар» и «Балтика» сыграли вничью в товарищеском матче с двумя «удалениями»

«Краснодар» и «Балтика» сыграли вничью 1:1 в заключительном контрольном матче перед началом сезона.

Игра прошла в формате 4 тайма по 35 минут. Она состоялась на стадионе академии «Краснодара».

На 5-й минуте нападающий быков Хуан Боселли открыл счет. На 30-й и 34-й минуте форвард «Балтики» Чинонсо Оффор получил по предупреждению, из-за чего был удален. Команды договорились продолжить матч в полных составах.

На 72-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник «Краснодара» Александр Черников. Как и футболист соперника, он смог продолжить игру.

На 115-й минуте Чинонсо Оффор сравнял счет.

В сезоне-2025/26 «Краснодар» набрал 66 очков и финишировал на втором месте в турнирной таблице. «Балтика» по итогам минувшего сезона с 46 очками заняла шестую строчку в чемпионате России.