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«Рубин» представил три комплекта формы на сезон-2026/27

Игнат Заздравин
Корреспондент
Домашняя форма «Рубина» на сезон-2026/27.
Фото ФК «Рубин»

«Рубин» презентовал домашний, гостевой и резервный комплекты формы на сезон-2026/27. Каждый из них посвящен отдельной странице истории и культуры Татарстана.

Домашний рубиновый комплект выпущен в честь 140-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. В его дизайне использованы элементы, вдохновленные литературным наследием автора, а на воротнике размещена строка «И туган тел, и матур тел». Форму также украшает памятный шеврон, посвященный юбилею поэта.

Гостевая зеленая форма посвящена городским легендам Казани и сокровищам озера Кабан. Абстрактный узор символизирует воду и природу озера, а комплект дополнен шевроном «Кабан к?ле» и строкой из гимна Татарстана на внутренней стороне воротника.

Гостевая форма «Рубина» на сезон-2026/27.
Фото ФК «Рубин»

Резервный белый комплект стал данью истории клуба. Его дизайн вдохновлен белокаменными стенами Казанского Кремля, у которых в 1958 году началась история «Рубина». На форме использованы историческая эмблема клуба образца 1996 года, шеврон с силуэтом Спасской башни Кремля и строка из гимна клуба «Белый Кремль воспарил над горою».

Резервная форма «Рубина» на сезон-2026/27.
Фото ФК «Рубин»

26 июля «Рубин» дома сыграет против «Краснодара» в матче 1-го тура РПЛ-2026/27.

Источник: ФК «Рубин»
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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
9
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Матеус Рейс
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