«Рубин» представил три комплекта формы на сезон-2026/27

«Рубин» презентовал домашний, гостевой и резервный комплекты формы на сезон-2026/27. Каждый из них посвящен отдельной странице истории и культуры Татарстана.

Домашний рубиновый комплект выпущен в честь 140-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. В его дизайне использованы элементы, вдохновленные литературным наследием автора, а на воротнике размещена строка «И туган тел, и матур тел». Форму также украшает памятный шеврон, посвященный юбилею поэта.

Гостевая зеленая форма посвящена городским легендам Казани и сокровищам озера Кабан. Абстрактный узор символизирует воду и природу озера, а комплект дополнен шевроном «Кабан к?ле» и строкой из гимна Татарстана на внутренней стороне воротника.

Гостевая форма «Рубина» на сезон-2026/27. Фото ФК «Рубин»

Резервный белый комплект стал данью истории клуба. Его дизайн вдохновлен белокаменными стенами Казанского Кремля, у которых в 1958 году началась история «Рубина». На форме использованы историческая эмблема клуба образца 1996 года, шеврон с силуэтом Спасской башни Кремля и строка из гимна клуба «Белый Кремль воспарил над горою».

Резервная форма «Рубина» на сезон-2026/27. Фото ФК «Рубин»

26 июля «Рубин» дома сыграет против «Краснодара» в матче 1-го тура РПЛ-2026/27.