ЦСКА поздравил главного тренера Игдисамова с 40-летием

ЦСКА поздравил главного тренера Дмитрия Игдисамова с юбилеем. В понедельник, 20 июля, специалисту исполнилось 40 лет.

«Поздравляем нашего главного тренера с днем рождения! Желаем быть счастливым и здоровым, уверенно идти к поставленным целям и успехов у руля ПФК ЦСКА», — говорится в сообщении армейцев.

Игдисамов работает в системе ЦСКА с 2019 года. В марте 2026-го он вошел в штаб Фабио Челестини в основной команде, а в начале мая после отставки швейцарца был назначен исполняющим обязанности главного тренера. 1 июня Игдисамова утвердили главным тренером красно-синих.