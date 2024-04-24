«Зенит» — «Рубин»: Даку вывел гостей вперед

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«Рубин» открыл счет в матче против «Зенита» в 21-м туре РПЛ — 1:0.

На 50-й минуте за казанцев отличился Мирлинд Даку.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».