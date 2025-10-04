«Краснодар» — «Ахмат»: видео голов матча

«Краснодар» принимает «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ.

В первом тайме у хозяев забили Джон Кордоба и Диего Коста.

15-я минута. Кордоба — 1:0

31-я минута. Диего Коста — 2:0

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат».