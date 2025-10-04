Роман Ротенберг о Карпине в «Динамо»: «Мы все вместе ему помогаем, болеем за команду»

Член совета директоров хоккейного клуба «Динамо» Роман Ротенберг не стал отвечать на вопрос о возможном вступлении в совет директоров футбольной команды бело-голубых, но выразил поддержку главному тренеру бело-голубых Валерию Карпину.

В субботу, 4 октября «Динамо» сыграет с «Локомотивом» в матче 11-го тура РПЛ. Ротенберг приехал на «ВТБ Арену», чтобы посетить игру.

— Вы ранее говорили, что готовы помочь Карпину. Готовы войти в совет директоров футбольного клуба?

— Мы все вместе ему помогаем, болеем за команду, — ответил Ротенберг.

2 октября стало известно, что Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров футбольного «Динамо». 47-летний функционер занимал эту должность с января 2024 года, он работал в клубе с 2019 года.