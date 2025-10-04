«Краснодар» победил «Ахмат», грозненцы с 85-й минуты играли в меньшинстве

«Краснодар» дома обыграл «Ахмат» в матче 11-го тура чемпионата России — 2:0.

Счет на 15-й минуте открыл Джон Кордоба. На 31-й минуте Диего Коста увеличил преимущество «быков».

На 45+1-й минуте форвард грозненцев Георгий Мелкадзе не реализовал пенальти.

В концовке матча между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном произошла потасовка, по итогам которой судья удалил сенегальца за агрессивное поведение, а Сперцяну показал желтую карточку за провокационные действия.

«Краснодар» набрал 23 очка и вышел на первое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 15 баллами идет на девятой строчке. Грозненская команда потерпела первое поражение в РПЛ после назначения Станислава Черчесова главным тренером.