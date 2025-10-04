«Краснодар» — «Ахмат»: судья удалил Ндонга за удар Сперцяна в челюсть

Между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном произошла перепалка в концовке матча 11-го тура чемпионата России.

В ходе потасовки Ндонг ударил плечом соперника в челюсть. Судья после просмотра видеоповторов удалил сенегальца за агрессивное поведение, а Сперцяну показал желтую карточку за провокационные действия.

Игра проходит на «Ozon Арене» в Краснодаре. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат».