«Краснодар» — «Ахмат»: судья удалил Ндонга за удар Сперцяна в челюсть
Между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном произошла перепалка в концовке матча 11-го тура чемпионата России.
В ходе потасовки Ндонг ударил плечом соперника в челюсть. Судья после просмотра видеоповторов удалил сенегальца за агрессивное поведение, а Сперцяну показал желтую карточку за провокационные действия.
Игра проходит на «Ozon Арене» в Краснодаре. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
3
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
4
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
7
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
8
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|1 : 1
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 0
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 0
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Матвей Кисляк
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1
