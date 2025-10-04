Газзаев считает ЦСКА фаворитом дерби: «Победа на «Спартаком» станет заявкой на чемпионство»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился «СЭ» ожиданиями от матча армейцев со «Спартаком» в 11-м туре РПЛ.

«Понятно, что обе команды готовятся, чтобы подойти к матчу в оптимальной форме. Но думаю, что ЦСКА подходит к игре в лучшем состоянии, чем «Спартак». Команда идет на первом месте и показывает хорошую, динамичную игру. У ЦСКА есть не просто результат, но и качество футбола. И если завтра армейцы обыграют «Спартак», это станет заявкой на чемпионство. Красно-белые не очень стабильно играют в текущем сезоне, но победа над ЦСКА поможет побороть кризис. Лично я надеюсь, что ЦСКА в этом матче одержит победу», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в воскресенье, 5 октября на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало игры — в 16.30.