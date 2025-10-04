Футбол
Сегодня, 19:00

Газзаев считает ЦСКА фаворитом дерби: «Победа на «Спартаком» станет заявкой на чемпионство»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Валерий Газзаев.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился «СЭ» ожиданиями от матча армейцев со «Спартаком» в 11-м туре РПЛ.

«Понятно, что обе команды готовятся, чтобы подойти к матчу в оптимальной форме. Но думаю, что ЦСКА подходит к игре в лучшем состоянии, чем «Спартак». Команда идет на первом месте и показывает хорошую, динамичную игру. У ЦСКА есть не просто результат, но и качество футбола. И если завтра армейцы обыграют «Спартак», это станет заявкой на чемпионство. Красно-белые не очень стабильно играют в текущем сезоне, но победа над ЦСКА поможет побороть кризис. Лично я надеюсь, что ЦСКА в этом матче одержит победу», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в воскресенье, 5 октября на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало игры — в 16.30.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
  • Махал махалыч

    Спартак не проиграет, было бы странно услышать от Газаеева другой прогноз

    04.10.2025

  • légionnaire

    Если защита и у тех и у других будет играть как обычно, то возможен любой исход. Зависит в основном от того, в какой команде раньше удалят игрока

    04.10.2025

  • Meddle

    Извини, брат, но чтобы Спартак стал таким доминантным как ты пишешь, в нем должен сложиться костяк (базис) из российских игроков, в идеале своих воспитанников. Но в нынешнем Спартаке такой основы не наблюдается. Лучшие игроки сплошь импортные, а они жилы рвать не будут. Спартак может конечно не проиграть и даже выиграть, но это будет скорее случаем, но никак не ожидаемым результатом. Я скорее поверю в победу над армейцами Локо или Динамо.

    04.10.2025

  • Slim Tallers

    Матч равных команд,и никаких фаворитов в нём нет. Тем более,Станкович не будет мешать играть. Ничья весьма вероятна,хотя дерби может получиться непредсказуемым. Учитывая,что Челестини не сторонник закрытого футбола,может быть огонь.

    04.10.2025

  • КубаньКраснодар

    Плохой из тебя сценарист Валера,не так всё просто.

    04.10.2025

  • Брат

    Трудно сказать, как закончится матч. Но "Спартак" не проиграет, ставлю на ничью или его победу. У мясных есть чувство превосходства над другими московскими, есть психологическое преимущество. А все остальные московские, если и начинают вести в счёте, то сразу пугаются этого и не верят, тогда "Спатрак" и делает их. Или сравнивает.

    04.10.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    2
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    3
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    4
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Матвей Кисляк

    Матвей Кисляк

    ЦСКА

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    Все новости