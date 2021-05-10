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Деменко считает, что матч с «Химками» будет тяжелым для «Спартака»

16:39
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России между красно-белыми и «Химками».

«У московского «Спартака» появился шанс после осечки «Локомотива», и он этим шансом воспользовался. Хоть матч в Туле и был тяжелым, но «Спартак» выиграл и теперь максимально будет готовиться к игре с «Химками». Выход в Лигу чемпионов — приоритетная задача для команды. Не секрет, что в футболе бывают моменты, когда команде могут что-то предложить для определенного результата. Но для «Спартака» этот матч будет в любом случае тяжелым, именно в нем все будет решаться. В последнем туре красно-белые играют с «Ахматом» — конечно, и он может навязать борьбу, но главным, мне кажется, будет именно матч с «Химками», — сказал Деменко «Газете.Ru».

Встреча «Спартак» — «Химки» пройдет 10 мая на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

Спартак — Химки

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/05/10/n_15961220.shtml

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