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«Локомотив» поздравил Маминова с днем рождения и вспомнил его победный гол в Лиге чемпионов

11:41
Владимир Маминов. Фото Twitter
Владимир Маминов. Фото Twitter
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Бывший полузащитник «Локомотива» Владимир Маминов 4 сентября отмечает день рождения. Футболисту исполнилось 47 лет.

«Локомотив» поздравил Маминова с днем рождения и вспомнил его победный гол в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Монако».

Маминов выступал за «Локомотив» с 1992 по 2008 год, после чего работал в тренерском штабе клуба до 2013 года. На данный момент специалист является старшим тренером «Кубани».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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Сергей Разин все материалы автора

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