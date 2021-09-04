«Локомотив» поздравил Маминова с днем рождения и вспомнил его победный гол в Лиге чемпионов
Бывший полузащитник «Локомотива» Владимир Маминов 4 сентября отмечает день рождения. Футболисту исполнилось 47 лет.
«Локомотив» поздравил Маминова с днем рождения и вспомнил его победный гол в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Монако».
?? 16 сезонов Владимира Маминова в «Локомотиве»— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 4, 2021
?? 400 матчей
? Двукратный чемпион России
? Пятикратный обладатель Кубка России
? Двукратный обладатель Суперкубка
? Четыре серебряных медали
? Четыре бронзовых медали
? С днём рождения, Легенда! pic.twitter.com/1pCNSPkJg9
? Победный гол Владимира Маминова в матче 1/8 Лиги Чемпионов— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 4, 2021
? В тот день, 24 февраля 2004 года, «Локомотив» в Черкизове обыграл «Монако» со счётом 2:1
? Большой материал на нашем сайте: https://t.co/m0FAg00bND pic.twitter.com/00IyNNB0i1
Маминов выступал за «Локомотив» с 1992 по 2008 год, после чего работал в тренерском штабе клуба до 2013 года. На данный момент специалист является старшим тренером «Кубани».
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