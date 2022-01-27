КПРФ поддержала футбольных болельщиков и предложила отменить закон о FAN ID

Геннадий Зюганов считает, что закон о FAN ID нужно отменить

Коммунистическая партия РФ (КПРФ) выступила с заявление по поводу закона о FAN ID.

«Футбольные болельщики «Спартака», «Зенита», «Ростова» и воронежского «Факела» настроены категорически против закона и уже объявили о бойкоте матчей своих клубов в знак протеста против введения FAN ID. К ним могут присоединиться болельщики «Локомотива», ЦСКА, «Динамо» и «Крыльев Советов». В результате чемпионат России по футболу может остаться без… болельщиков.

Закон о FAN ID нужно отменять. Важно слышать и слушать голос народа, который говорит однозначное нет любой попытке «куардизации» страны», — написал Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале.

Закон о FAN ID вступит в силу с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».

Паспорт болельщика — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. FAN ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.