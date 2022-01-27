Кучаев провел первую тренировку в составе «Рубина»

Полузащитник Константин Кучаев присоединился к «Рубину» на сборах в Турции и провел первую тренировку, сообщает пресс-служба клуба.

Напутствие от главного тренера и приветственный коридор — добро пожаловать в команду, Костя! ???#РубиновыеСборы ?? pic.twitter.com/XpqulNnqyM — «Рубин» Казань (@fcrk) January 27, 2022

«Рубин» арендовал 23-летнего Кучаева у ЦСКА до конца текущего сезона РПЛ. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

В сезоне-2021/22 Кучаев провел за красно-синих 15 матчей, в которых забил один гол.