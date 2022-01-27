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«Кубань» арендовала Сапету у «Нижнего Новгорода»

Евгений Петров
Корреспондент

Полузащитник «Нижнего Новгорода», капитан команды Александр Сапета перешел в «Кубань» на правах аренды, сообщает официальный Instagram клуба премьер-лиги.

«С ФК «Нижний Новгород» пройден немалый путь и достигнута заветная цель, — сказал игрок. — Я делал все, что было в моих силах и всегда старался выполнять то, что обещал.

Этот клуб мне очень дорог, но футбольная жизнь складывается так, что теперь буду играть за другую команду.

Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал! Желаю успехов команде! А болельщикам быть всегда «вместе и до конца!»

32-летний полузащитник выступал за «Нижний Новгород» с сентября 2018 года. Он провел за команду 90 матчей и забил 11 мячей.

«Кубань» занимает 16-е место в Олимп-ФНЛ, имея в активе 25 очков в 25 матчах.

Александр Сапета
ФК Кубань
ФК Нижний Новгород
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
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Спартак – ЦСКА
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Краснодар

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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 10 1 2
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