«Кубань» арендовала Сапету у «Нижнего Новгорода»

Полузащитник «Нижнего Новгорода», капитан команды Александр Сапета перешел в «Кубань» на правах аренды, сообщает официальный Instagram клуба премьер-лиги.

«С ФК «Нижний Новгород» пройден немалый путь и достигнута заветная цель, — сказал игрок. — Я делал все, что было в моих силах и всегда старался выполнять то, что обещал.

Этот клуб мне очень дорог, но футбольная жизнь складывается так, что теперь буду играть за другую команду.

Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал! Желаю успехов команде! А болельщикам быть всегда «вместе и до конца!»

32-летний полузащитник выступал за «Нижний Новгород» с сентября 2018 года. Он провел за команду 90 матчей и забил 11 мячей.

«Кубань» занимает 16-е место в Олимп-ФНЛ, имея в активе 25 очков в 25 матчах.