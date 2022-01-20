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Сегодня, 14:33

Костюков присоединился к «Рубину» на сборах в Турции

Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник «Рубина» Михаил Костюков присоединился к команде на сборах в Турции.

В начале декабря 30-летний россиянин перенес операцию после перелома ноги. В ближайшее время игрок приступит к восстановительным тренировкам и реабилитации.

В сезоне-2021/22 Костюков провел 15 матчей за «Рубин», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Михаил Костюков
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
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27.02 19:00
Ахмат – Уфа
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
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Максимилиано Кофрие

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Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

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