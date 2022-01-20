Костюков присоединился к «Рубину» на сборах в Турции

Защитник «Рубина» Михаил Костюков присоединился к команде на сборах в Турции.

В начале декабря 30-летний россиянин перенес операцию после перелома ноги. В ближайшее время игрок приступит к восстановительным тренировкам и реабилитации.

Михаил Костюков приехал на #РубиновыеСборы и уже скоро приступит к восстановительным тренировкам и реабилитации после травмы ?? pic.twitter.com/QQ93Rnv1f9 — «Рубин» Казань (@fcrk) January 20, 2022

В сезоне-2021/22 Костюков провел 15 матчей за «Рубин», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.