Тарханов отметил, что не стоит хоронить чемпионскую гонку в РПЛ

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов поделился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ.

«Можно хоронить чемпионскую гонку? Еще семь игры впереди. Четыре очка — это небольшой отрыв. Семак тоже сказал, что многое еще впереди», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

Также он прокомментировал поражение «Краснодара» от «Зенита» в 24-м туре чемпионата России (1:2).

«Не стал бы все сваливать на Мусаева. Вся команда виновата. Пора бы уже набирать кондиции. Пять туров уже прошло после перерыва, форму можно было за счет игр набрать», — добавил специалист.

На данный момент сине-бело-голубые с 47 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. «Быки» (43) располагаются на второй позиции. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (38).