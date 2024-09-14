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Сегодня, 13:45

Корнеев: «Зенит» заплатил за Соболева не больше 8 миллионов евро»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Александр Соболев.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает, что питерцы заплатили «Спартаку» за нападающего Александра Соболева не более 8 миллионов евро.

— Соболев — усиление для команды Семака?

— Да, усиление. Предположу, что Семак хотел иметь в своем распоряжении габаритного форварда с российским паспортом. Когда Соболев сверхмотивирован, он способен приносить пользу. Вот только эмоциональный фон этого перехода был сильно подпорчен окружением игрока!

— 10 миллионов евро за Соболева — адекватная цена?

— Думаю, «Зенит» заплатил не более 8 миллионов, как и было обозначено в первом и последнем предложении питерцев. Разница легла на плечи игрока и агентов. В целом, 8 миллионов — хорошая цена за Соболева!

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа 2024 года. 27-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.

 
Иван Обляков. «Обляков — монстр: везде полезен. Сергеев не слабее Соболева». Корнеев — о матче ЦСКА — «Зенит»

 

Александр Соболев
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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Динамо – Ахмат
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Алексей Батраков

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Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Динамо

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