Гендиректор «Химок» — об уходе Юсупова: «Была предусмотрена опция досрочного расторжения»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал «СЭ» решение клуба отзаявить полузащитника Артура Юсупова и нападающего Кирилла Панченко.

Ранее «СЭ» сообщал, что Панченко будет заявлен за «Химки-2», но продолжит выступать за основную команду в РПЛ.

14 сентября «Химки» объявили о расторжении контракта с Юсуповым по соглашению сторон.

«Артур Юсупов покидает команду. При заключении контракта была предусмотрена опция досрочного расторжения. Кирилл Панченко остается в заявке и продолжает работать с основной командой», — сказал Оленев «СЭ».

Юсупов перешел в подмосковный клуб этим летом и не успел провести ни одного матча.

Панченко в текущем сезоне сыграл 5 матчей, не отличившись результативными действиями.