Корнеев считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки РПЛ

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в комментарии «СЭ» назвал клуб, который считает фаворитом чемпионской гонки РПЛ.

«Главным фаворитом на данный момент является «Зенит». Мне кажется, что они выиграют чемпионат России в этом сезоне», — сказал Геркус «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками после 18-го тура. Далее расположились «Зенит» (39) и «Спартак» (37).