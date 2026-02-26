Корнеев — о возможном переходе Коутиньо в ЦСКА: «Не понимаю, для чего он нужен!»
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника Филиппе Коутиньо в ЦСКА.
«Не пойму, для чего нужен Коутиньо, так как это похоже на историю с Пьяничем! Оба были суперхорошими футболистами, но в свое время, которое уже для них закончилось! Они играют в ритме сна и пробуждения, что не подходит для футбола Челестини», — сказал Корнеев «СЭ».
33-летний Коутиньо находится в статусе свободного агента. Последним клубом бразильца стал «Васко да Гама». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
Максим Ваншейд
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|15
|
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|7
|4
|1
|2
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|13
|
4
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|7
|4
|1
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|13
|
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|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
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|7
|4
|0
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|3
|1
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|2
|4
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|
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|1
|5
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|8
|
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|2
|2
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|
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|4
|2
|10-9
|7
|
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|1
|4
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|7
|
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|3
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|6-8
|6
|
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|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
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|4
|
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|2
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|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
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|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
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|6
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
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|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
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|3
|
|
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|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
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|1
|1
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|0
|
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|1
|0
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