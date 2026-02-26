Корнеев — о возможном переходе Коутиньо в ЦСКА: «Не понимаю, для чего он нужен!»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника Филиппе Коутиньо в ЦСКА.

«Не пойму, для чего нужен Коутиньо, так как это похоже на историю с Пьяничем! Оба были суперхорошими футболистами, но в свое время, которое уже для них закончилось! Они играют в ритме сна и пробуждения, что не подходит для футбола Челестини», — сказал Корнеев «СЭ».

33-летний Коутиньо находится в статусе свободного агента. Последним клубом бразильца стал «Васко да Гама». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Максим Ваншейд

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