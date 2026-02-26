Сперцян: «В любом случае защищать титул всегда сложнее, мы к этому готовы»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос, насколько сложно защитить тилул чемпиона России, а также рассказал о своей реакции на переход из «Пари НН» нападающего Хуана Боселли.

— Насколько сложнее подтвердить титул?

— В любом случае защищать титул всегда сложнее, мы к этому готовы, поэтому посмотрим. Мы каждую игру готовы биться и, конечно, защитить то, что принадлежит нам.

— Как отреагировали на переход Боселли?

— Хуан — очень хороший игрок. Я думаю, все это знают, он долгое время играет в России. Как человек он очень простой, сразу влился в команду. У нас есть уругвайцы, которые ему помогли адаптироваться. Он тоже очень такой голодный, жаждет помочь команде, поэтому все отлично, адаптация прошла.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России — у команды 40 очков после 18 игр. Он является действующим чемпионом России по футболу.

Мария Захарян

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