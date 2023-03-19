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19 марта, 15:45

Корнеев о Карраскале: «Топовый игрок, но почему-то не показывает и 10 процентов своего потенциала»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев допустил, что у полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля возник конфликт с главным тренером команды Владимиром Федотовым.

— Карраскаль опять останется в запасе?

— Не понимаю, почему в последнее время Хорхе не проходит в стартовый состав. Для меня это топовый игрок для проекта ЦСКА. Не знаю, что там у него произошло с тренером. Какой-то срыв или что-то еще... Такой футболист и так неубедительно играет. Даже где-то досадно. Видимо, Карраскаль не может договориться с тренером. Возможно, какой-то конфликт или что-то еще. Я рассуждаю лишь со стороны, но не могу принять того, что Карраскаль остается в запасе. Думаю, против «Зенита» мы его не увидим на поле с первых минут.

— Федотов недоволен тем, как легионер отрабатывает в обороне?

— А что он до этого прям сильного отрабатывал? Просто латиноамериканцы дают результат только тогда, когда им ничего не мешает ментально, когда у них чистая голова. Если все в порядке с мотивацией, их удержать крайне сложно. Они кайфуют на футбольном поле. Посмотрите, как «Оренбург» играл со «Спартаком», и все сразу станет ясно. Настолько все четко и уверенно! Карраскаль начал в ЦСКА просто волшебно, реально влиял на результат. А сейчас он не показывает даже 10 процентов из того, на что способен.

— А что тогда скажете о Медине?

— Его стоит похвалить. Да, это не топовый футболист, но довольно интеллигентный парень, который правильно себя поставил в коллективе. Работоспособный, дает большой объем. Медина очень опасен, когда получает свободные зоны. В принципе хорошо себя проявляет, но его даже близко нельзя сравнить с Карраскалем, когда тот играет на своем максимуме. Это две разные планеты.

В сезоне-2022/23 Карраскаль забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Клаудиньо. Ренан сильнее Ракицкого, полусонный Клаудиньо и час икс для Заболотного: Корнеев о составах ЦСКА и «Зенита»

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Игорь Корнеев
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 0 : 1
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 1
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 1 : 1
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 0
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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