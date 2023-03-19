«Ростов» с минимальным счетом победил «Химки» и обошел «Спартак»

«Ростов» в гостях обыграл «Химки» в матче 20-го тура РПЛ — 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Максим Осипенко, который реализовал 11-метровый удар.

На 29-й минуте встречи был удален хавбек «Химок» Жанио Бикель.

«Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, у команды 41 очко за 20 туров. Команда Валерия Карпина опередила «Спартак», который опустился на третью строчку с 40 очками.

«Химки» располагаются на 15-м месте с 13 очками за 20 матчей.