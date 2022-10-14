Корнеев ответил на вопрос, кто в ЦСКА может остановить Промеса

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев ответил на вопрос «СЭ», смогут ли армейцы нейтрализовать полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в матче 13-го тура РПЛ.

— Промес сейчас самый результативный игрок РПЛ. Какая позиция на поле для него оптимальная? «Десятка» либо на фланге атаки?

— Возможно, против ЦСКА он начнет слева. Но в целом Абаскаль ему дает полную свободу. Квинси может смещаться куда угодно. Важно, что «Спартак» действует как слаженный механизм. Видна взаимозаменяемость. То же самое можно сказать и про ЦСКА. Обе команды пытаются играть в современный футбол. Что это значит? Когда теряешь мяч, сразу же включаешься в отбор, в прессинг.

— Кто в ЦСКА остановит такого Промеса?

— Командные действия. Нельзя давать голландцу разбежаться. Он очень опасен в контратаках. С ним надо играть очень плотно, но не на одной линии, так как Промес в любой момент может убежать за спину. Нужно попробовать оставить его без мяча, хотя он и без него хорошо открывается.

На счету Промеса 14 голов в 16 матчах текущего сезона. Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене».