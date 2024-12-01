Кордоба подтвердил интерес «Зенита»: «Агент занимался этим во время Кубка Америки»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» объяснил, почему не перешел в «Зенит» минувшим летом.

«Зенит» выходил на меня? Да, но не напрямую. Все решалось через агента. Лично я ни с кем не общался. Контакты были во время Кубка Америки. Я был поглощен выступлением за сборную и не интересовался, о чем мой агент разговаривал с другими клубами», — сказал Кордоба «СЭ».

Кордоба выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 голов и 5 результативных передач в 16 матчах.

5 ноября краснодарцы объявили о продлении контракта с 31-летним форвардом до лета 2027 года.

По информации «СЭ», Кордоба по новому контракту с «Краснодаром» будет зарабатывать 4,7 миллиона евро в год вместе с бонусами.